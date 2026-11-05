इंदौर में 20 मीटर नीचे सुरंग बन रही, ऊपर चलने वालों को पता भी नहीं चल रहा : मंत्री विजयवर्गीय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बुधवार दोपहर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट के पास निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। यहां पर जमीन के 20 मीटर नीचे टनल बोरिंग मशीन नर्मदा द्वारा अब तक 90 मीटर लंबी सुरंग तैयार की गई।

मंत्री विजयवर्गीय मेट्रो के अधिकारियों के साथ टनल में उतरे और मौका मुआयना भी किया। वो करीब एक घंटे तक मेट्रो के अधिकारियों के साथ रहे और वहां मौजूद कर्मचारियों को उन्होंने मिठाई भी खिलाई। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि जमीन की नीचे 14 से 20 मीटर गहराई में सुरंग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान वाइब्रेशन भी होता है लेकिन मेट्रो की सुरंग निर्माण की तकनीक इतनी बेहतर है कि जमीन के ऊपर बने बने मकानों व सड़क पर चलने वाले लोगों को पता भी नहीं चल रहा है।