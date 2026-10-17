फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर इंदौर में महिला ने युवक से ठग लिए 9 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : साइबर ठग ने फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख 70 हजार रुपये की ठगी कर ली। ठग ने एक महिला को जरिया बनाया और युवक से बातचीत करवाई। आरोपितों ने ट्रेडिंग में निवेश का झांसा दिया और रुपये जमा करवाते रहे। चंदन नगर पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार धोखाधड़ी की वारदात ताप्ती परिसर (ए-ब्लॉक) निवासी जय कुमार चुन्नीलाल बड़ोनिया के साथ हुई है। जय के अनुसार 5 मार्च को एक महिला का कॉल आया था। महिला ने अंतरराष्ट्रीय शेयर मार्केट में रुपये निवेश करने और मुनाफा लेने का प्रलोभन दिया।