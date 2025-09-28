Indore के होटल में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले प्रेमिका से किया वीडियो कॉल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। साहूनगर निवासी 21 वर्षीय युवक आर्यन चौहान ने शनिवार को होटल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, आर्यन घर से यह कहकर निकला था कि वह गरबा देखने जा रहा है। लेकिन इसके बजाय वह मयूरश्री होटल पहुंचा और वहां एक कमरा लेकर रुक गया। दो दिन तक वहीं ठहरने के बाद शनिवार को उसने यह कदम उठाया।

आत्म हत्या से पहले किया था वीडियो कॉल

आत्महत्या से कुछ समय पहले आर्यन ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल किया। बताया जा रहा है कि विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आर्यन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रिश्ते में अनबन बढ़ गई थी। वीडियो कॉल पर आखिरी बार बातचीत के बाद उसने फंदा लगाकर जान दे दी।

यही नहीं, मरने से पहले आर्यन ने युवती के पिता को भी कई संदेश भेजे। इन संदेशों में उसने युवती पर धोखा देने और अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। हीरानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्वजन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस युवती और उसके परिवार से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।