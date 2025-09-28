इंदौरवासियों के लिए खुशखबरी, अगले एक महीने में 60 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तलावलीचांदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। संभवत: अगले एक महीने में 60 हजार से ज्यादा रहवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय बाद अत: पश्चिम रेलवे ने दूसरे अंडरपास का काम तेज कर दिया है। अंडरपास चौड़ीकरण के लिए एक मोड़ की नई दीवार बनाई जा चुकी है। पुरानी दीवार को तोड़ने का कार्य जारी है। वहीं, दूसरी ओर मोड़ पर दीवार चौड़ीकरण का निर्माण कार्य जारी है। दूसरे अंडरपास को एक महीने में शुरू कर दिया जाएगा।

बता दें कि पिछले 15 दिनों पहले हुई लगातार वर्षा के कारण दूसरे अंडरपास के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, लेकिन वर्षा के ठहरते ही काम में तेजी आ गई है। दो वर्षों से सिंगापुर टाउनशिप सहित एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के हजारों वाहन चालक दूसरे रेलवे अंडरपास की मांग कर रहे थे। रोजाना सुबह से रात तक अंडरपास के नीचे बार-बार घंटों लगने वाले जाम से परेशान थे। यहां 32 स्थापित और विकासशील कालोनियों के साथ सात गांवों के वाहन चालक आवागमन करते हैं।

चौड़ीकरण के लिए दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है

सुपर सिटी निवासी यशवंत परमार व अर्पित शिंदे के मुताबिक दूसरे अंडरपास चौड़ीकरण करते हुए बिजली के ग्रिड के पास नई दीवार बना दी है और जमीन पर सीमेंटीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर पटरी के पार सिंगापुर टाउनशिप की ओर जाने वाले मोड़ पर चौड़ीकरण के लिए दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद जमीन पर सीमेंटीकरण का कार्य किया जाएगा। संभवत: एक महीने के पहले ही दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद हजारों वाहन चालकों के आवागमन के लिए अलग-अलग अंडरपास की सुविधा मिल जाएगी। फिर एक अंडरपास का मार्ग सिंगापुर टाउनशिप जाने के लिए और दूसरा मार्ग एबी रोड की ओर जाने के लिए हो जाएगा।

रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी

इससे हजारों वाहन चालकों को सुबह से रात तक रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। रहवासी जीशान परमार एवं उदय परिहार ने बताया सिंगापुर टाउनशिप से शहर की ओर आवागमन के लिए एकमात्र रास्ता महज नौ फीट चौड़ी सुरंग है, जो 2015 में बनी थी। जून 2023 में यह सुरंग तीन रेलवे लाइनों के विस्तार के बीच दबकर और लंबी तो हो गई, लेकिन चौड़ाई नहीं किया गया। इसकी लंबाई 70 बाय 9 फीट है। नतीजतन सुबह-शाम-रात यहां हजारों वाहन, स्कूल बसें, एंबुलेंस और दुपहिया वाहन जैसे-तैसे गुजरते हैं। रोजाना कई बार घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है।