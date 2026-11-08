धन तेरस पर नई बाइक खरीदने इंदौर आए युवक की निर्माणाधीन ब्रिज पर मौत, साला गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अहमदाबाद-इंदौर हाईवे पर अमझेरा फाटे के पास धनतेरस की एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों धन तेरस पर बाइक खरीदने आए थे। स्वजन का आरोप है कि निर्माण स्थल पर मार्ग परिवर्तन की सूचना देने वाला संकेतक नहीं लगाया गया था।

जानकारी के अनुसार ननसूद डोडियार अपने साले मुकेश के साथ शुक्रवार को नई खरीदने इंदौर आया था। ननसूद और मुकेश बाइक से कुंदनपुर झाबुआ जा रहे थे। सरपंच ननू के मुताबिक रास्ते में उनके आगे एक ट्रक चल रहा था। अमझेरा फाटे के पास निर्माणाधीन ब्रिज के नजदीक हादसा हो गया। दुर्घटना में ननसूद की मौत हो गई और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।