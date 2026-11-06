डबरा में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर, चाचा-भतीजे की मौके पर मौत

नईदुनिया न्यूज,डबरा। पिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कालिंद्री सरोवर के पास रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, नवाब पुत्र लक्ष्मण खटीक उम्र 28 साल निवासी इकौना, राज पुत्र दामोदर खटीक उम्र 8 वर्ष निवासी ईकोना जो रिश्ते में चाचा भतीजे हैं अपने गांव से चलकर पिछोर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आ रहे रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चाचा भतीजे ट्राली के नीचे आ गए, मौके पर दोनों की मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पिछोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव पीएम हाउस भिजवाकर ट्रैक्टर ट्राली को पड़कर पिछोर थाने में रखवा दिया। घटना की जानकारी लगने पर मृतक के स्वजन पिछोर थाने पहुंचे और आरोपित पर कार्रवाई और उसे पकड़ने की मांग करन हंगामा करने लगे और थाने के सामने जाम लगा दिया। मौके पर डबरा एसडीओपी और पिछोर तहसीलदार द्वारा स्वजन को आश्वासन दिया कि पुलिस पार्टी को भेज दिया है तुरंत उसे पर कार्रवाई होगी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा, तब हंगामा शांत हुआ।