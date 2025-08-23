Indore News:: रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी भी नपेंगे, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की सख्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने मातहतों को सख्त लहजे में समझाया और चेतावनी दी कि यदि रीडर गड़बड़ी करेगा तो एसीपी पर भी कार्रवाई होगी। सीपी ने कहा, “रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी को भी कैबिन के बाहर बैठा दूंगा।”
सीपी कार्यालयों में चल रही धांधली पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टिंग करवाकर यह मत समझा जाए कि गड़बड़ी करने पर एक्शन नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पूर्व में आजाद नगर के तत्कालीन एसीपी हिमांशु कार्तिकेय को सीपी ऑफिस में अटैच किया जा चुका है।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक में जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और टीआइ शामिल थे। आयुक्त ने क्षेत्र की घटनाओं और अपराधों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने राजेंद्रनगर टीआइ नीरज बिरथरे से जिलाबदर बदमाशों के बारे में पूछा। टीआइ ने बताया कि बदमाश शहर में आए और पुलिस ने पकड़ लिया। इस पर सीपी ने कहा कि इसकी जांच होगी और यदि जिलाबदर अवधि में बदमाश क्षेत्र में पाए गए तो कार्रवाई तय है।
