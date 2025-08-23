मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore News:: रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी भी नपेंगे, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की सख्ती

    पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने मातहतों को सख्त लहजे में समझाया और चेतावनी दी कि यदि रीडर गड़बड़ी करेगा तो एसीपी पर भी कार्रवाई होगी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 11:33:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 11:39:02 PM (IST)
    Indore News:: रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी भी नपेंगे, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की सख्ती
    पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए
    2. उन्होंने कहा कि यदि रीडर गड़बड़ी करेगा तो एसीपी पर भी कार्रवाई होगी
    3. सीपी ने कहा, रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी को भी कैबिन के बाहर बैठा दूंगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने मातहतों को सख्त लहजे में समझाया और चेतावनी दी कि यदि रीडर गड़बड़ी करेगा तो एसीपी पर भी कार्रवाई होगी। सीपी ने कहा, “रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी को भी कैबिन के बाहर बैठा दूंगा।”

    सीपी कार्यालयों में चल रही धांधली पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टिंग करवाकर यह मत समझा जाए कि गड़बड़ी करने पर एक्शन नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पूर्व में आजाद नगर के तत्कालीन एसीपी हिमांशु कार्तिकेय को सीपी ऑफिस में अटैच किया जा चुका है।

    लापरवाही बर्दाश्त नहीं

    बैठक में जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और टीआइ शामिल थे। आयुक्त ने क्षेत्र की घटनाओं और अपराधों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने राजेंद्रनगर टीआइ नीरज बिरथरे से जिलाबदर बदमाशों के बारे में पूछा। टीआइ ने बताया कि बदमाश शहर में आए और पुलिस ने पकड़ लिया। इस पर सीपी ने कहा कि इसकी जांच होगी और यदि जिलाबदर अवधि में बदमाश क्षेत्र में पाए गए तो कार्रवाई तय है।

    इसे भी पढ़ें- जबलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद मामले का हुआ खुलासा; आरोपी फरार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.