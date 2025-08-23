Indore News:: रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी भी नपेंगे, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की सख्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह शनिवार को बैठक में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने मातहतों को सख्त लहजे में समझाया और चेतावनी दी कि यदि रीडर गड़बड़ी करेगा तो एसीपी पर भी कार्रवाई होगी। सीपी ने कहा, “रीडर की गड़बड़ी पर एसीपी को भी कैबिन के बाहर बैठा दूंगा।”

सीपी कार्यालयों में चल रही धांधली पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टिंग करवाकर यह मत समझा जाए कि गड़बड़ी करने पर एक्शन नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पूर्व में आजाद नगर के तत्कालीन एसीपी हिमांशु कार्तिकेय को सीपी ऑफिस में अटैच किया जा चुका है।