जबलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद मामले का हुआ खुलासा; आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मझौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को गांव के युवक ने अपनी बातों में फंसाया। उसे अकेले मिलने बुलाकर दुष्कर्म किया। फिर उसे बलैकमेल करने लगा। कई बार जाकर जंगल और सूनसान जगह पर ले जाकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई।
स्वजन ने नाबालिग के शारीरिक संरचना में बदलाव देखा तो जांच कराई। तब उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 14 वर्षीय नाबालिग के माता-पिता का निधन हो चुका है। अपने स्वजन के साथ रहती है। उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दिब्बू बर्मन ने उससे नजदीकी बढ़ाया। फिर उसे घुमाने का बोलकर एक दिन जंगल ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर युवती को धमकाया कि वह किसी से कुछ बताएगी तो उसे बदनाम कर देगा। स्वजन उसे घर से निकाल देंगे। यह सुनकर नाबालिग चुप रही। आरोपित उसे ब्लैकमेल करने लगा। बार-बार मिलने बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म करता था।
जब गर्भवती हुई और स्वजन को पता चला तो पूछताछ करने पर नाबालिग ने आरोपित दिब्बू बर्मन के कृत्य के बारे में बताया। आरोपित दिब्बू के विरुद्ध शुक्रवार की रात को दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है।