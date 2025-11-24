मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खबर का असर - शिक्षिका से अश्लील बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, SDM ने लिखा पत्र

    SIR का काम कर रही महिला कर्मचारी को मनचले द्वारा फोन लगाकर परेशान किया जा रहा था। इसकी खबर नईदुनिया में 24 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए सोमवार को पत्र लिखा है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:39:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:39:43 PM (IST)
    खबर का असर - शिक्षिका से अश्लील बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, SDM ने लिखा पत्र
    शिक्षिका से अश्लील बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। SIR का काम कर रही महिला कर्मचारी को मनचले द्वारा फोन लगाकर परेशान किया जा रहा था। इसकी खबर नईदुनिया में 24 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए सोमवार को पत्र लिखा है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक और एसडीएम ने पत्र में लिखा कि सहायक बीएलओ द्वारा एक शिकायत की गई है।

    naidunia_image

    नईदुनिया के 24 नवंबर के अंक में प्रकाशित खबर।

    तीन से चार बार फोन लगाकर अश्लील बातें की

    विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) की प्रक्रिया के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर से 22 नवंबर को तीन से चार बार फोन लगाकर अश्लील बातें की गई। नंबर ब्लॉक करने पर अगले दिन 23 नवंबर को नए नंबर से फोन लगाया। उक्त अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।


    शिक्षिका ने शिकायत की थी कि तीन दिन तक युवक परेशान कर रहा था। जिसपर महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर संपर्क किया। इसके बाद 112 से उन्हें फोन आया और शिकायत सुनी गई। 12 राज्यों में हो रही एसआइआर प्रक्रिया मध्य प्रदेश के साथ ही 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुननिरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया जारी है।

    शिक्षिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी

    इंदौर में भी 2625 पालिंग बूथों पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) और सहायक मतदाताओं के फार्म भरवाने में जुटे हैं। इसमें शिक्षिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन यह कार्य महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.