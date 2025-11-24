खबर का असर - शिक्षिका से अश्लील बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, SDM ने लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। SIR का काम कर रही महिला कर्मचारी को मनचले द्वारा फोन लगाकर परेशान किया जा रहा था। इसकी खबर नईदुनिया में 24 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए सोमवार को पत्र लिखा है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक और एसडीएम ने पत्र में लिखा कि सहायक बीएलओ द्वारा एक शिकायत की गई है।

नईदुनिया के 24 नवंबर के अंक में प्रकाशित खबर। तीन से चार बार फोन लगाकर अश्लील बातें की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) की प्रक्रिया के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर से 22 नवंबर को तीन से चार बार फोन लगाकर अश्लील बातें की गई। नंबर ब्लॉक करने पर अगले दिन 23 नवंबर को नए नंबर से फोन लगाया। उक्त अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।