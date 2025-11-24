Indore में महिला के बाल पकड़ कर मोबाइल और चेन की लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार

मेरी खबरें
    एरोड्रम पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक महिला के तो बाल पकड़ कर चेन लूट ली थी। मोबाइल भी लूटा लेकिन छीनने के दौरान नीचे गिर गया। पुलिस अन्य घटनाओं में भी पूछताछ कर रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:31:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:31:38 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक महिला के तो बाल पकड़ कर चेन लूट ली थी। मोबाइल भी लूटा लेकिन छीनने के दौरान नीचे गिर गया। पुलिस अन्य घटनाओं में भी पूछताछ कर रही है। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार शनिवार को ही मानसी शर्मा के साथ लूट की वारदात हुई थी। खरीदारी कर लौटते वक्त बाइक सवार तीन बदमाशों ने मानसी के बाल पकड़े और चेन छीन ली।

    सोने की चेन और बाइक जब्त की

    दूसरे ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया लेकिन नीचे गिर गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपित गोपाल पुत्र रामप्रसाद धाकड़ निवासी शिवकंठ नगर,कृष्णलाल पुत्र शिवलाल अहिरवार निवासी शिवकंठनगर और शिवम पुत्र संतोष चंदेल निवासी शिवकंठनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों से सोने की चेन और बाइक(एमपी 08जेडजी 50130) जब्त की है।


    रास्ते में रोका और मारपीट कर लूट लिया

    युवक पर हमला कर लूटने वाले नकाबपोश बदमाश गिरफ्तार बाणगंगा पुलिस ने भी लूट के तीन आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों ने एक युवक को रास्ते में रोका और मारपीट कर लूट लिया। एसीपी रुबिना मिजवानी के अनुसार घटना जर्मन टूल कंपनी के समीप की है।

    नकाबपोश तीन बदमाशों ने रास्ते में रोका

    फरियादी माखनसिंह दीपमाला हाट बाजार से एमसीयू हेल्थ केयर कंपनी की तरफ जा रहा था। नकाबपोश तीन बदमाशों ने रास्ते में रोका और चाकू अड़ा कर मोबाइल और 700 रुपये कैश छीन लिए। राहगिरों ने घटना देखी और तीनों को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपित गजानन गजदी,राजासिंह चौधरी और राजा इवने को पकड़ लिया।

