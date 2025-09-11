मेरी खबरें
    पुलिस का नोटिस मिलते ही बैकफुट पर आया एक्टर Ajaz Khan, माफी मांगते हुए बोला- सलमान लाला अपराधी था

    Salman Lala Death Case: गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ वीडियो बनाकर वायरल करने वाला एक्टर एक्टर एजाज खान ने पुलिस और आमजन से माफी मांग ली है। एजाज ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सलमान का गुनाह गैंगस्टर होना नहीं, बल्कि मुसलमान होना है। इस पर इंदौर के ही इरशाद खान ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 09:08:34 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 09:15:06 PM (IST)
    एजाज खान ने गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर दिया था भड़काऊ भाषण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ वीडियो बनाकर बहुप्रसारित करने वाला एक्टर एजाज खान ने पुलिस और आमजन से माफी मांग ली है। वहीं, पुलिस ने एजाज को नोटिस भेज कर 17 सितंबर को तलब किया है। छोटी खजरानी निवासी गैंगस्टर शाहबाज उर्फ सलमान की सीहोर में तालाब में डूबने से मौत हुई थी। उसके जनाजे में हजारों युवा एकत्र हुए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और वाट्सएप पर सलमान की रील्स खूब बहुप्रसारित हुई।

    एजाज ने शेयर किया था वीडियो

    इसी दौरान एजाज ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सलमान का गुनाह गैंगस्टर होना नहीं, बल्कि मुसलमान होना है। इस पर इंदौर के ही इरशाद खान ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार, इस पर कार्रवाई करते हुए एजाज को नोटिस जारी कर 17 सितंबर को बयान के लिए तलब किया है।

    नोटिस मिलते ही बैकफुट पर आया एजाज

    पुलिस का नोटिस मिलते ही एजाज बैकफुट पर आ गया और वीडियो बनाकर माफी मांगी। एजाज खान ने पहले क्या कहा था ‘सलमान लाला डूबकर मर गया तालाब में। वह बहुत बड़ा तैराक था। समंदर में तैरने वाले तालाब में डूबकर नहीं मरते। ऐसा बोला जा रहा है कि वो गैंगस्टर था। उसका गुनाह गैंगस्टर होना नहीं था। उसका गुनाह तो यह था कि वो मुसलमान था। इसलिए इस तरह से मार दिया गया।’...

    यह भी पढ़ें- 'गैंगस्टर नहीं मुसलमान होने की सजा मिली', भड़काऊ बयान देने वाले एक्टर एजाज खान पर केस, क्राइम ब्रांच बंद करवाएगी इंस्टाग्राम आईडी

    और अब बदल गए सुर

    ‘मेरा वो वीडियो गलत था। गलत इन्फार्मेशन की वजह से बना था। सलमान लाला को इंफ्लूएंसर, टिकटोकर बताया था। उसके चाचा के रोते हुए वीडियो भेजे गए थे। मैंने उसे देखा और इमोशनल हो गया। बाद में पुलिस से पता चला कि वो अपराधी था। उसकी मौत डूबने से हुई थी। मुझे अफसोस हुआ। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। मैं माफी चाहता हूं। मैंने पुलिस के मामले में दखलअंदाजी की है। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। मैं पुलिस से माफी चाहता हूं। मुझ पर हुई एफआईआर की जांच में पूरा सहयोग करूंगा।’

