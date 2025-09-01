त्योहारी सीजन में रेलवे की राहत... इंदौर-जोधपुर व इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है। रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बों (कोच) की व्यवस्था की जा रही है। इस निर्णय से यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी और भीड़भाड़ से भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नौ जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा दी जा रही है, जिनमें इंदौर से शुरू होने वाली दो प्रमुख ट्रेनों को भी शामिल किया गया है।

इन गाड़ियों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 14801 जोधपुर–इंदौर एक्सप्रेस में 30 सितंबर तक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं, इसकी विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ी संख्या 14802 इंदौर–जोधपुर एक्सप्रेस में भी तीन अक्टूबर तक यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। दोनों ही ट्रेनों में दो अतिरिक्त स्लीपर कोच तथा तीन सामान्य श्रेणी (जनरल) के कोच जोड़े जाएंगे।