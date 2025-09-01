मेरी खबरें
    त्योहारी सीजन में रेलवे की राहत... इंदौर-जोधपुर व इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच

    यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली नौ जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें इंदौर से चलने वाली दो ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी गई है। इसमें गाड़ी संख्या 14801, 14802, 12465 और 12466 शामिल हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:01:54 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:01:53 PM (IST)
    त्योहारी सीजन में रेलवे की राहत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है। रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बों (कोच) की व्यवस्था की जा रही है। इस निर्णय से यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी और भीड़भाड़ से भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नौ जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा दी जा रही है, जिनमें इंदौर से शुरू होने वाली दो प्रमुख ट्रेनों को भी शामिल किया गया है।

    इन गाड़ियों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच

    रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 14801 जोधपुर–इंदौर एक्सप्रेस में 30 सितंबर तक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं, इसकी विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ी संख्या 14802 इंदौर–जोधपुर एक्सप्रेस में भी तीन अक्टूबर तक यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। दोनों ही ट्रेनों में दो अतिरिक्त स्लीपर कोच तथा तीन सामान्य श्रेणी (जनरल) के कोच जोड़े जाएंगे।

    इसी तरह, गाड़ी संख्या 12465 इंदौर–भगत की कोठी एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त डिब्बे लगाने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा एक अक्टूबर तक जारी रहेगी। जबकि इसके अप मार्ग पर चलने वाली गाड़ी संख्या 12466 भगत की कोठी–इंदौर एक्सप्रेस में दो अक्टूबर तक दो अतिरिक्त स्लीपर कोच और तीन सामान्य श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे।

    यात्रियों के लिए बड़ी राहत

    पश्चिम रेलवे का यह निर्णय त्योहारों और यात्रा सीजन में यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इंदौर, जोधपुर और भगत की कोठी जैसे मार्गों पर प्रतिदिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं। अतिरिक्त कोच लगने से अब उन्हें टिकट उपलब्ध कराने में आसानी होगी और लंबी प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की समस्या भी कुछ हद तक कम हो जाएगी।

