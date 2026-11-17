नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर की सड़कों पर रैपिडो, ओला, उबर और जुगनू जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए बाइक टैक्सियों का संचालन किया जा रहा है। बिना जरूरी अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन किए बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ सोमवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में 200 दोपहिया वाहनों की जांच की गई। इनमें से 53 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। शहर के अलग-अलग स्थानों पर अचानक शुरू किए गए इस जांच अभियान से बाइक टैक्सी चालकों में हड़कंप मच गया।