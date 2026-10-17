इंदौर में खराब मौसम के कारण अटकी 195 यात्रियों की सांसें, नहीं हो सकी मुंबई से आए विमान की लैंडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर एयरपोर्ट पर प्रतिकूल मौसम के कारण मुंबई से आए 195 यात्रियों की सांसें अटक गईं। हवा की गति और दिशा अनुकूल नहीं होने से इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर उतारने की तीन कोशिशें नाकाम रहीं।

हर बार रनवे के करीब पहुंचने के बाद विमान को दोबारा हवा में उठाना पड़ा। आखिरकार पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को भोपाल डायवर्ट कर दिया। हालांकि, भोपाल में भी पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। वहां भी दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर सका।

इंडिगो की फ्लाइट 6ई-5181 मुंबई से सुबह 11:50 बजे इंदौर पहुंचती है। यहां से दोपहर 12:20 बजे इसे हैदराबाद के लिए रवाना होना था, लेकिन इंदौर में लैंडिंग के दौरान हवा की प्रतिकूल परिस्थितियों ने पायलट की चुनौती बढ़ा दी। लगातार तीन प्रयासों के बाद भी विमान रनवे पर नहीं उतर सका तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे भोपाल ले जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विमान भोपाल ले जाया गया और वहां दो बार की कोशिश के बाद सफलतापूर्वक लैंड किया गया। वहां भी पहली बार में विमान रनवे पर नहीं उतर सका।

बार-बार ऊपर उठते विमान से बढ़ी बेचैनी

विमान को रनवे के करीब पहुंचकर फिर ऊपर उठते देख यात्रियों में घबराहट बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विमान बार-बार उतरने के बजाय वापस क्यों जा रहा है। फ्लाइट स्टाफ ने यात्रियों को मौसम की स्थिति और विमान को भोपाल ले जाने के निर्णय की जानकारी दी।