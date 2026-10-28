इंदौर में कारोबारी से 80 लाख वसूलने के बाद एक करोड़ रुपये की मांग, ‘सरोगेट मदर’ गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में प्रॉपर्टी कारोबारी को 1 करोड़ रुपये के लिए ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो कारोबारी से 80 लाख रुपये वसूल कर चुकी है। इस महिला ने तीन लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले भी दर्ज करवा रखे हैं।

एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के मुताबिक केशरबाग रोड (डी-आर्बिट) निवासी कृतिका तलरेजा द्वारा महिला के विरुद्ध शिकायत की थी कि राजमहल कॉलोनी निवासी महिला से सेरोगेट मदर के लिए संपर्क हुआ था।महिला ने पति संतोष तलरेजा का कारोबार देख कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।