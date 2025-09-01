मध्य प्रदेश से नागालैंड तक हिली धरती, अफगानिस्तान केंद्रित Earthquake के झटके दिल्ली-एनसीआर तक महसूस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार की देर रात अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत के कई हिस्सों में धरती हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिसमोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 23 किलोमीटर दूर था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 दर्ज की गई।

भारत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भूकंप महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कहीं से भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं मिली। अचानक देर रात आए झटकों ने लोगों को घबराने पर मजबूर कर दिया।

इससे पहले रविवार रात करीब 10:49 बजे नागालैंड में भी हल्के झटके महसूस किए गए थे। इनकी तीव्रता 2.9 मापी गई और केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। ये झटके इतने हल्के थे कि बहुत से लोगों को पता तक नहीं चला।

मध्य प्रदेश में भी झटके

रविवार को ही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि यहां भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई।

लेकिन देर रात आए अफगानिस्तान केंद्रित भूकंप के झटकों ने दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में दहशत फैला दी। अचानक हिली धरती से लोग सहमकर घरों से बाहर निकल आए।

