अधिक रुपये वसूले, फिर भी Air India बेंगलुरु में भूली यात्रियों का लगेज, श्रद्धालु तीन घंटे परेशान

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 10:32:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 10:32:18 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार शाम यात्रियों को एअर इंडिया एक्सप्रेस के कारण परेशान होना पड़ा। बेंगलुरु से इंदौर आने वाली उड़ान आइएक्स 2014 तो समय से पहले पहुंची, लेकिन करीब 20 यात्रियों का लगेज वहीं छोड़ दिया गया। इस वजह से यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा। तीन घंटे इंतजार और हंगामे के बाद एयरलाइन स्टाफ ने बताया कि सामान सोमवार सुबह ही इंदौर आएगा।

    लगेज नहीं मिलने पर नाराजगी फूटी

    एयरलाइंस ने बेंगलुरु में दो मिनट देरी होने पर एक यात्री से लगेज के लिए आठ हजार रुपये अतिरिक्त वसूले थे, फिर भी इंदौर में लगेज नहीं दिया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज नहीं मिलने पर यात्रियों की नाराजगी फूट पड़ी और उन्होंने हंगामा कर दिया। उज्जैन जिले के महिदपुर सिटी निवासी मुकेश बाठिया ने बताया कि इंदौर पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि उनका लगेज बेंगलुरु में रह गया है। एयरलाइन स्टाफ ने पहले कहा कि दूसरी उड़ान से सामान आ जाएगा, लेकिन यात्रियों को बिना भोजन-पानी के घंटों बैठाए रखा।

    तीन घंटे बाद हंगामा करने पर पानी उपलब्ध कराया गया। बाद में बताया गया कि सामान सोमवार को ही आ पाएगा और यात्रियों के नाम-पते दर्ज किए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंदौर इंचार्ज का कहना है कि जिन यात्रियों का सामान छूट गया है, उसे दूसरे विमान से मंगवाकर सीधे उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।

    छोटे बच्चे के कपड़े छूटे

    मुकेश बाठिया का कहना है कि इसी उड़ान से पुणे निवासी आकाश सिंह अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए इंदौर पहुंचे थे। उन्हें भी बिना सामान के ही उज्जैन रवाना होना पड़ा। पहली बार दर्शन करने आए परिवार का सामान बेंगलुरु में छूट गया। इसके कारण उनके दो साल के बेटे के कपड़े भी छूट गए। अब बच्चे के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। एयरपोर्ट पर इंतजार के दौरान बेटा रोते-बिलखता रहा।

    धार्मिक कार्यक्रम में पहनने के कपड़े नहीं बचे

    विजयवाड़ा निवासी विकास जैन ने बताया कि वे परिवार सहित मोहनखेड़ा तीर्थ के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बेंगलुरु में चेक-इन लेट होने पर दो बैग के लिए आठ हजार रुपये अतिरिक्त वसूले गए, फिर भी सामान इंदौर नहीं पहुंचा। सोमवार को सुबह कार्यक्रम है, लेकिन कपड़े और जरूरी सामान न होने से परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही देर होने के कारण उन्हें टैक्सी के लिए अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ा।

