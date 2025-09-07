अधिक रुपये वसूले, फिर भी Air India बेंगलुरु में भूली यात्रियों का लगेज, श्रद्धालु तीन घंटे परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार शाम यात्रियों को एअर इंडिया एक्सप्रेस के कारण परेशान होना पड़ा। बेंगलुरु से इंदौर आने वाली उड़ान आइएक्स 2014 तो समय से पहले पहुंची, लेकिन करीब 20 यात्रियों का लगेज वहीं छोड़ दिया गया। इस वजह से यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा। तीन घंटे इंतजार और हंगामे के बाद एयरलाइन स्टाफ ने बताया कि सामान सोमवार सुबह ही इंदौर आएगा।

लगेज नहीं मिलने पर नाराजगी फूटी एयरलाइंस ने बेंगलुरु में दो मिनट देरी होने पर एक यात्री से लगेज के लिए आठ हजार रुपये अतिरिक्त वसूले थे, फिर भी इंदौर में लगेज नहीं दिया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज नहीं मिलने पर यात्रियों की नाराजगी फूट पड़ी और उन्होंने हंगामा कर दिया। उज्जैन जिले के महिदपुर सिटी निवासी मुकेश बाठिया ने बताया कि इंदौर पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि उनका लगेज बेंगलुरु में रह गया है। एयरलाइन स्टाफ ने पहले कहा कि दूसरी उड़ान से सामान आ जाएगा, लेकिन यात्रियों को बिना भोजन-पानी के घंटों बैठाए रखा।