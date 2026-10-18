इंदौर से मुंबई जाने वालों को मिलेगी एयर इंडिया की नई उड़ान, दिल्ली रूट पर घटेंगे यात्रा के विकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए 25 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल से सुविधाओं के साथ ही कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। मुंबई जाने वालों को एयर इंडिया की नई उड़ान की सुविधा मिलेगी और कंपनी की उड़ानों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। विमान कंपनी दिल्ली की अपनी उड़ानों में कटौती करेगी। इस रूट पर वर्तमान में चार उड़ानें संचालित हो रही हैं और जो घटकर तीन रह जाएंगी।

दिल्ली रूट पर अभी नियमित उड़ानों की संख्या दस है इंदौर से सर्वाधिक उड़ानें दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती हैं। दिल्ली रूट पर अभी नियमित उड़ानों की संख्या दस है, जो 25 अक्टूबर से नौ उड़ानें रह जाएंगी। हालांकि सप्ताह में तीन दिन दस उड़ानें संचालित होंगी। इस रूट पर एयर इंडिया द्वारा वर्तमान में सुबह 7.30 बजे, 10.20 बजे, दोपहर 2.15 बजे और रात 9 बजे उड़ानें संचालित होती हैं।