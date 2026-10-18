इंदौर से मुंबई जाने वालों को मिलेगी एयर इंडिया की नई उड़ान, दिल्ली रूट पर घटेंगे यात्रा के विकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए 25 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल से सुविधाओं के साथ ही कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे।
मुंबई जाने वालों को एयर इंडिया की नई उड़ान की सुविधा मिलेगी और कंपनी की उड़ानों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी। विमान कंपनी दिल्ली की अपनी उड़ानों में कटौती करेगी। इस रूट पर वर्तमान में चार उड़ानें संचालित हो रही हैं और जो घटकर तीन रह जाएंगी।
इंदौर से सर्वाधिक उड़ानें दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती हैं। दिल्ली रूट पर अभी नियमित उड़ानों की संख्या दस है, जो 25 अक्टूबर से नौ उड़ानें रह जाएंगी। हालांकि सप्ताह में तीन दिन दस उड़ानें संचालित होंगी। इस रूट पर एयर इंडिया द्वारा वर्तमान में सुबह 7.30 बजे, 10.20 बजे, दोपहर 2.15 बजे और रात 9 बजे उड़ानें संचालित होती हैं।
विंटर सीजन से सुबह 10.20 बजे जाने वाली उड़ान कम हो रही है। जबकि अन्य तीनों उड़ानों के समय में कुछ बदलाव होगा। एयर इंडिया मुंबई के लिए वर्तमान में दो उड़ानें संचालित कर रहा है जो शाम और रात में हैं। विंटर सीजन से सुबह 8 बजे तीसरी उड़ान शुरू होगी। इससे एक रूट पर उड़ानें कम होंगी, तो दूसरे रूट पर उड़ान बढ़ेगी।
दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा वर्तमान में दो उड़ानें संचालित की जा रही हैं। विंटर सीजन से सुबह की उड़ान कम हो रही है, जबकि एक उड़ान संचालित होगी। वहीं इंडिगो कंपनी की दिल्ली रूट पर एक उड़ान की बढ़ोतरी होगी। वहीं सप्ताह में दो दिन अतिरिक्त उड़ान की सुविधा भी मिलेगी।
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