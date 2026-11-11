इंदौर में दीपावली से ज्यादा खराब रही सोमवार रात की हवा, 386 तक पहुंचा एक्यूआई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौरवासियों ने दीपावली के अगले दिन शुक्रवार को भी जमकर आतिशबाजी की। पटाखों के धुएं के कारण लगातार दूसरे दिन इंदौर की हवा वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर रही। दीपावली ( 8 नवंबर ) को रीगल क्षेत्र में शहर का एक्यूआई स्तर जहां 347 था,वही नौ नवंबर को शहर का एक्यूआई स्तर 386 तक पहुंचा। इस तरह एक दिन में शहर में एक्यूआइ के स्तर में 39 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली।

रविवार के मुकाबले सोमवार की रात शहर में पीएम 10, पीएम 2.5 धूलकणों की संख्या भी ज्यादा रही। इतना ही नहीं वायुमंडल में अमोनिया का तीन गुना ज्यादा पाया गया। वही रीजनल पार्क क्षेत्र में सोमवार को एक्यूआइ के स्तर 20 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली।