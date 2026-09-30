इंदौर में मॉब लिंचिंग के आराेपी ने दूसरे अपराध के मामले में कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस को नहीं लगी भनक, 10 हजार का इनाम था घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : लसूड़िया में हुए मॉब लिंचिंग मामले के मुख्य आरोपी ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लसूड़िया पुलिस ने आरोपित पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। हालांकि, उसने विजय नगर थाने के एक पुराने वारंट के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया।

लसूड़िया पुलिस को भी कोर्ट की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। लसूड़िया में चंदर नाम के युवक की गाय चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी, जिसके बाद पिछले दिनों उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में कुख्यात बदमाश सूरज जाट की भी पुलिस को तलाश थी। पुलिस इस मामले में करणी सेना के पदाधिकारी मानसिंह राजावत को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सूरज जाट लंबे समय से फरार था।

जानकारी के अनुसार सूरज ने मंगलवार को विशेष न्यायालय में जज के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था और कई थानों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सूरज पर हत्या समेत परदेशीपुरा क्षेत्र में मेंबर राजेंद्र राठौर के घर पर गोली चलाने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाएगी पुलिस सूरज जाट का 2020 का एक वारंट था, जिसमें विजय नगर पुलिस को जानकरी नहीं थी। लसूड़िया पुलिस को मंगलवार को जब सरेंडर की जानकारी लगी तो वह कोर्ट पहुंची यहां हत्या के मामले में उसकी कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसका जेल वारंट काट दिया। हालांकि लसूड़िया पुलिस अब सूरज को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लेकर आएगी।