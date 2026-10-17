इंदौर में 350 करोड़ से बन रहा एलिवेटेड कॉरिडोर, एलआईजी से इंडस्ट्री हाउस और पलासिया से गीताभवन तक पिलर हो रहे खड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : यातायात के बढ़ते दवाब को लेकर एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। महीनों बाद प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद अब एलआईजी से इंडस्ट्री हाउस और पलासिया से गीताभवन के बीच नींव (फाउंडेशन) बनाने का काम किया जा रहा है।

कुछ स्थानों पर पिलर खड़े करने के लिए लोहे के सरियों का ढांचा भी तैयार किया गया है। हालांकि निर्माण क्षेत्र में अब तक पानी की पाइपलाइन और बीएसएनएल की लाइनें शिफ्ट नहीं हुई हैं। इन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होने की संभावना है।