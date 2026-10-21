इंदौर में रोहित नाम बताकर गाजियाबाद के अनस खान ने हिंदू युवती से की ऑनलाइन दोस्ती, मिलने आया तो हुई पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मुस्लिम युवक अनस खान सोमवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़ गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी अनस हिंदू युवती से मिलने आया था। उसने युवती से एक एप के माध्यम से ऑनलाइन दोस्ती की थी। उस वक्त उसने अपना हिंदू नाम बताया था। इससे गुस्साई युवती ने भी उसकी जमकर पिटाई की। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

गाजियाबाद का निवासी है आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक आरोपी अनस खान पुत्र निशू खान गाजियाबाद का रहने वाला है। युवती भी राजस्थान के श्रीगंगा नगर की रहने वाली है। पति से तलाक के बाद वह इंदौर के गौरीनगर में बहन के साथ रहती है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है। उसकी आरोपी अनस खान से सोशल मीडिया पर एक एप के माध्यम से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी।