इंदौर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक और मौत, हजार से ज्यादा मकानों पर मंडरा रहा खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (ट्रांसको) की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर राजेंद्र नगर क्षेत्र के अभीर विहार में मंगलवार को एक युवक की मौत हो गई। यह 20 दिन में दूसरी दुर्घटना है। 11 अक्टूबर को खंडवा रोड की साईंबाग कालोनी में वेल्डिंग करते समय दो मजदूर भी इसी तरह की दुर्घटना का शिकार हुए थे।

ट्रांसमिशन कंपनी ने पहले ही इन स्थानों पर निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप लगातार जानमाल का नुकसान हो रहा है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अनुसार 220 केवी सबस्टेशन साउथ जोन से निकली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन केट रोड से गुजर रही है। इस क्षेत्र में कई लोगों ने ऊंचे मकान बना लिए हैं, जो खतरनाक हैं। हालिया दुर्घटना भी एक ऐसे मकान में हुई, जिसे पहले ही निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था।