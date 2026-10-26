इंदौर के हिस्ट्रीशीटर भय्यू सुरीला पर एक और FIR, पूर्व लिव-इन पार्टनर की बेटी को दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: चंदन नगर में नाश्ता व्यापारी से धमकी और मारपीट के मामले में पुलिस को चकमा दे रहे एहसान उर्फ भय्यू सुरीला खान पर रविवार को खजराना पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। उस पर लिव-इन में रह चुकी महिला को धमकाने और साथ रहने के लिए दबाव बनाने का आरोप है।

महिला का आरोप है कि भय्यू ने उसकी बात नहीं मानने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित खजराना पुलिस का मुखबिर भी रहा है। ज्योति ने खजराना पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है और फिलहाल अपनी बेटी के साथ हारून नगर (चंदन नगर) में रह रही है। वह पहले भय्यू के साथ लिव-इन में रहती थी। भय्यू के जेल जाने के बाद उसने उसका घर छोड़ दिया था।