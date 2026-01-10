मेरी खबरें
    इंदौर में एक और सड़क हादसा, जूलरी शो रूम के कर्मचारी को ट्रक ने रौंदा,मौत,युवती की हालत गंभीर

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 09:25:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 09:28:53 PM (IST)
    इंदौर में हुआ एक और सड़क हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में भी ट्रक से हादसा हो गया। लापरवाह ट्रक चालक ने युवक युवती को रौंदा है। युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई। युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार सुबह की है। हादसे में ग्रीन व्यू प्रीमियम सिंगापुर टाउनशिप निवासी 25 वर्षीय हिमांशू धर्मेंद्र यादव की मौत हुई है। उसके साथ बाइक पर बैठी श्रेया अवस्थी घायल हो गई है। पुलिस के अनुसार हिमांशू लैंटर्न चौराहा स्थित कटारिया ज्वेलर्स पर नौकरी करता था।


    24 वर्षीय श्रेया एमजी रोड़ पर आनंद ज्वेलर्स पर काम करती है। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते है। साथ में ही जूलरी शोरूम आते थे। गुरुवार सुबह हिमांशू श्रेया के साथ रवाना हुआ था।

    एबी रोड़ पर इंडियन आइल के पेट्रोल पंप के समीप ट्रक(आरजे 09जीडी 6178) ने टक्कर मार दी। हिमांशू की मौके पर ही मौत हो गई। श्रेया की हालत गंभीर है। टीआई तारेश सोनी के अनुसार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 281,125(ए) और 106 के तहत केस दर्ज किया है।

