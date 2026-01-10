इंदौर में एक और सड़क हादसा, जूलरी शो रूम के कर्मचारी को ट्रक ने रौंदा,मौत,युवती की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में भी ट्रक से हादसा हो गया। लापरवाह ट्रक चालक ने युवक युवती को रौंदा है। युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई। युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार सुबह की है। हादसे में ग्रीन व्यू प्रीमियम सिंगापुर टाउनशिप निवासी 25 वर्षीय हिमांशू धर्मेंद्र यादव की मौत हुई है। उसके साथ बाइक पर बैठी श्रेया अवस्थी घायल हो गई है। पुलिस के अनुसार हिमांशू लैंटर्न चौराहा स्थित कटारिया ज्वेलर्स पर नौकरी करता था।