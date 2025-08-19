'Love Jihad' फंडिंग मामले अनवर कादरी की बेटी ने नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- महिला होने से अपराध की स्वतंत्रता नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लव-जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग करने के मामले में फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की बेटी आयशा खान को जिला कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को सिर्फ इसलिए कि वह महिला है, अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं मिल जाती।

पिता की फरारी में किया था सहयोग उल्लेखनीय है कि आयशा को पुलिस ने अपने पिता की फरारी में सहयोगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह लगातार अनवर डकैत के संपर्क में थी। आयशा खान ने यह कहते हुए जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसका प्रकरण से कुछ लेना-देना नहीं है। वह एलएलबी तक पढ़ी है और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है। जेल में रहने से उसका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।