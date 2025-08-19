मेरी खबरें
    रतलाम बस स्टैंड क्षेत्र में मिला युवक का शव, कुत्तों ने चेहरे को बुरी तरह नोचा

    रतलाम बस स्टैंड क्षेत्र में मिला युवक का शव, कुत्तों ने चेहरे को बुरी तरह नोचा
    घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस।

    1. बस स्टैंड क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी
    2. शव के चेहरे को कुत्तों ने बुरी तरह नोचकर क्षत-विक्षत किया
    3. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, मजदूरी करता था युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/जावरा। जावरा शहर थाना अंतर्गत बस स्टैंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह जादौन व एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

    शव के चेहरे को कुत्तों ने बुरी तरह नोचा

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पिपलौदा थाना क्षेत्र के बड़ायला माताजी निवासी 30 वर्षीय पप्पू पुत्र पूनमचंद चंद्रवंशी के रूप में हुई। शव के चेहरे को कुत्तों ने बुरी तरह नोचकर क्षत-विक्षत कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से शव स्वजन को सौंपा गया।

    थाना प्रभारी ने जादौन ने बताया कि मृतक पप्पू अरनियापिथा में रहकर रोजाना मजदूरी के लिए जावरा आता-जाता था। सोमवार देर रात लगभग डेढ़-दो बजे वह नशे की हालत में बस स्टैंड क्षेत्र में घूम रहा था। गश्त के दौरान पुलिस जवानों ने उससे पूछताछ की, तो उसने बस नहीं मिलने की बात कही थी। इसके बाद जवान वहां से लौट गए।

    नशे की हालत में स्टेशन पर गिरा शख्स

    सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। तब तक कुत्ता उसका चेहरा नोच चुके थे। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने और नशे में अचेत हो जाने की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आशंका है कि मृतक अचानक गिरा होगा, जिससे सिर में चोट आई और खून बहा। इसी दौरान खून देखकर कुत्तों ने हमला कर दिया। अचेत होने से पप्पू कु्त्तों से खुद को बचा नहीं पाया।

    घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में कुत्तों के आतंक को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से कुत्तों का झुंड लोगों पर हमला कर रहा है।

