बुरहानपुर में हथियार तस्कर गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान मारपीट कर टीआई की वर्दी फाड़ी

नईदुनिया,बुरहानपुर। खकनार थाना पुलिस ने एसटीएफ भोपाल के प्रकरण में फरार चल रहे दो हथियार तस्करों को गांव डोईफोड़िया से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अभिषेक जाधव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित सरजात सिंह और शेरसिंह, दोनों निवासी पाचौरी हैं।

टीआई ने बताया कि जब दोनों आरोपितों को पकड़ा जा रहा था, तब वीरेन्द्र सिंह, शमशेर सिंह और गुरुचरण भी वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के वाहन का रास्ता रोककर चाबी छीन ली और झूमाझटकी करते हुए मारपीट की। मारपीट में टीआई अभिषेक जाधव और आरक्षक आयुष और सुनील को चोटें आईं। आरोपितों ने इनकी वर्दी भी फाड़ दी।