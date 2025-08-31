PM Modi की मां पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा करेगी प्रदर्शन, जानें पूरा शेड्यूल

नई दुनिया,इंदौर। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच पर की गई टिप्पणी के बाद अब इंदौर में राजनीति गर्म होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ 1 सितंबर को दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी।
शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मेंदोला, वरिष्ठ नेत्री अंजू माखीजा, ज्योति तोमर और महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा शामिल हुए। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता विपक्षी दलों में बौखलाहट पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी कांग्रेस नेताओं ने मोदी जी के प्रति अभद्र शब्दों का उपयोग किया था।
विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि मोदी जी को दुनिया के बड़े देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है और कांग्रेस नेताओं का आचरण देश को अपमानित कर रहा है।
कांग्रेस ने क्या कहा
भाजपा की घोषणा के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि भाजपा वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाली-गलौज करने वाले भाजपा के नेता होते हैं और बिहार में भी अपशब्द कहने वाले की तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ सामने आई हैं।
