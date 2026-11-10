दीदार होते ही गूंज उठी मुफद्दल मौला की सदाएं, इंदौर में दीदार के लिए जुटे बोहरा समाजजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन के दीदार के लिए हजार समाजजन सोमवार को सुपर कॉरिडोर पर लगे मंच पर जुटे। जैसे ही इंदौर एयरपोर्ट से डोम में कुछ मिनटों के लिए आए सैयदना के दीदार हुई पूरा डोम मौला-मौला मुफद्दल मौला की सदाओं से गूंज उठा।

इस पल के इंतजार में महिला-पुरुषों के साथ ही बच्चे भी सुबह 8 बजे से ही पहुंच गए थे। जैसे ही धर्मगुरु की एक झलक दोपहर 12.50 बजे हुई सभी खुशी से झूम उठे। कई लोगों की आंखें खुशी से नम हो गईं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में मौला के दीदार को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था।

भविष्य में अवसर मिला तो वे इंदौर शहर में भी आकर ठहरेंगे इस मौके पर सैयदना ने इंदौर के समाजजनों के प्रेम और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत प्रेम और अच्छी नीयत रखते हैं। बुरहानुद्दीन मौला ने इंदौर में दो बार अशरा मुबारक आयोजित किया था, जिसकी बरकत से समाजजन खुशहाल हैं। भले ही उनका यहां कुछ मिनटों का आगमन हैं, लेकिन हजारों लोग एक घड़ी के लिए एकत्रित हुई हैं। भविष्य में अवसर मिला तो वे इंदौर शहर में भी आकर ठहरेंगे। फिलहाल उन्हें इंदौर और उज्जैन के आसपास के छोटे गांवों में जाना हैं। इंदौर से अशरा मुबारक के लिए लगातार अरज मिल रही हैं, जिस पर विचार कर जवाब देंगे। इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र और मातम के बाद दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर मौला ने मंच से विदाई ली और देपालपुर के लिए रवाना हो गए। महज कुछ मिनट के इस दीदार ने हजारों समाजजनों के चेहरे को उल्लास से भर दिया।