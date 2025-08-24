उल्लू के नाखून और सूअर के दांतों से करता था तंत्र क्रिया, इंदौर में ज्योतिष की जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ज्योतिष की आड़ में तांत्रिक क्रियाएं करने के आरोप में पकड़े गए एक पंडित की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने कार्रवाई के दौरान पंडित के पास से वन्यजीवों के अंग बरामद किए थे। अब इन अंगों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और पूरी रिपोर्ट वन विभाग मुख्यालय को भेज दी गई है।
तीन दिन पहले एसटीएसएफ ने पंडित कपिल शर्मा पर कार्रवाई की थी। उनके पास से उल्लू के तीन नाखून, जंगली सूअर के चार दांत, चार पहाड़ी कछुए और एक जंगली तोता जप्त किया गया। आरोप है कि वह इनका इस्तेमाल ज्योतिष और तांत्रिक क्रियाओं में करते थे।
कार्रवाई के दौरान कई नेताओं द्वारा एसटीएसएफ और वन विभाग पर दबाव बनाए जाने की भी बात सामने आई। इसी कारण इंदौर वनमंडल के अधिकारियों ने तुरंत प्रकरण दर्ज नहीं किया। बाद में एसटीएसएफ ने आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
डीएफओ ने टिप्पणी करने से इनकार किया
सूत्रों के अनुसार, प्रकरण दर्ज करने की जिम्मेदारी इंदौर वनमंडल की थी, लेकिन 24 घंटे तक केस डायरी प्राप्त नहीं की गई। अब एसटीएसएफ पूरे मामले की जांच में जुटा है। इस संबंध में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी करने से इनकार किया।