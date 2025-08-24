उल्लू के नाखून और सूअर के दांतों से करता था तंत्र क्रिया, इंदौर में ज्योतिष की जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ज्योतिष की आड़ में तांत्रिक क्रियाएं करने के आरोप में पकड़े गए एक पंडित की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने कार्रवाई के दौरान पंडित के पास से वन्यजीवों के अंग बरामद किए थे। अब इन अंगों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और पूरी रिपोर्ट वन विभाग मुख्यालय को भेज दी गई है।

तीन दिन पहले एसटीएसएफ ने पंडित कपिल शर्मा पर कार्रवाई की थी। उनके पास से उल्लू के तीन नाखून, जंगली सूअर के चार दांत, चार पहाड़ी कछुए और एक जंगली तोता जप्त किया गया। आरोप है कि वह इनका इस्तेमाल ज्योतिष और तांत्रिक क्रियाओं में करते थे।