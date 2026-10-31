देश में स्वच्छता में सिरमौर इंदौर के एयरपोर्ट पर यात्री सफाई से नाखुश, सर्वे में नहीं दिए अंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर स्वच्छता में देशभर में सिरमौर बना हुआ है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की सफाई से यात्री नखुश है। यात्रियों की यह नाराजगी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे की जुलाई-सितंबर 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है।

31 पैरामीटर पर होने वाले सर्वे में यात्रियों ने स्वच्छता में पांच में से 4.91 अंक दिए है, जबकि अप्रैल-जून की रिपोर्ट में 4.93 अंक मिले थे। इसके अनुसार तीसरी तिमाही में 0.03 अंक कम हो गए। इतना ही नहीं एयरपोर्ट के वाशरूम, टायलेट की स्वच्छता पर भी यात्री नाखुश नजर आए और दूसरी की अपेक्षा तीसरी तिमाही में कम अंक दिए।