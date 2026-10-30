इंदौर चिड़ियाघर में दिनभर पानी में सुस्ताता रहा कानपुर से आया दरियाई घोड़ा, भोजन करने भी बाहर नहीं आया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : तीन माह के इंतजार के बाद कानपुर चिड़ियाघर का दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) सतीश बुधवार रात इंदौर आया। 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में लाए गए सतीश को बुधवार रात एक बजे ही जलकुंड में छोड़ दिया गया।

इसके बाद दिनभर पानी में ही सुस्ता रहा है। मादा दरियाई घोड़ा डिम्पी से भी असहज दिखाई दिया और उसने दूरी बनाई रखी। जू प्रबंधन के अनुसार उस यहां के माहौल में घुलने-मिलने में सप्ताहभर का समय लगेगा। जू प्रभारी डाक्टर उत्तम यादव ने बताया कि आठ साल का सतीश को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इसके लिए कानपुर जू को शेरनी बिजली दी गई है। अभी हमारे पास एक मादा हिप्पोपोटेमस है। इनका जोड़ा बनने से चिड़ियाघर में दरियाई घोड़ों की संख्या में वृद्धि होगी।

इनके जबड़े शक्तिशाली जबड़े होते है और पानी में घंटों बिताने की आदत होती है। यह अधिकांश समय पानी में आराम के बाद भोजन की तलाश में जमीन पर आते है। अनुकूल परिस्थितियों में यह लगभग 35 से 40 वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। पानी में आराम के साथ सो भी सकता है दरियाई घोड़ा मुख्य रूप से शाकाहारी है। इसे हरी घास खाना पसंद है। जंगल में यह सामान्यतः शाम और रात के समय चार से छह घंटे तक घास चर सकता है। एक वयस्क दरियाई घोड़ा प्रतिदिन लगभग 30 से 40 किलोग्राम भोजन खा सकता है।