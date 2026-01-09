इंदौर में प्रशासन का दावा, 11 जनवरी से भागीरथपुरा में मिलेगा लोगों को पीने लायक पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा के रहवासियों को 11 जनवरी से नर्मदा पेयजल लाइन से पीने योग्य पानी मिलेगा। गुरुवार रात को इस क्षेत्र में नर्मदा पाइप लाइन में प्रेशर से क्लोरीन के माध्यम से पानी की लाइनों का साफ किया गया। लोगों के घरों तक पहुंचे नर्मदा के पानी का सैंपल लिए गए और उसमें क्लोरीन व पानी में मिले अन्य चीजों की जांच की गई।

कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक गुरुवार को भागीरथपुरा में नर्मदा पाइप लाइनों की फ्लशिंग (प्रेशर से सफाई) की गई। पानी के सैंपल लिए गए हैं, इसकी रिपोर्ट जल्द मिलेगी। ऐसे में 11 जनवरी से भागीरथपुरा के रहवासी नर्मदा पाइप लाइनों से आने वाले पानी को पी सकेंगे।