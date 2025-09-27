डीएवीवी ने परीक्षा फीस में 10% बढ़ोतरी की, तीन लाख छात्रों पर पड़ेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कार्यपरिषद की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे करीब तीन लाख विद्यार्थियों पर 80 से 120 रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। नई दरें अक्टूबर से होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगी।

चार साल बाद संशोधन विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि चार साल बाद फीस में यह संशोधन किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन 2024 से खरगोन विश्वविद्यालय बनने के बाद डीएवीवी से लगभग 80 कॉलेज अलग हो गए हैं। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले 80 से 90 हजार विद्यार्थियों की फीस अब डीएवीवी को नहीं मिलेगी, जिससे विश्वविद्यालय की आय पर असर पड़ा है।