जबलपुर में गरबा को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर के राइट टाउन में गुरुवार रात को नान मोटराइज्ड ट्रैक (एनएमटी) पर एक निजी संस्था ने गरबा का आयोजन किया। बरगी हिल्स में पहले हुई बच्चों की करंट से मौत के बावजूद, यहां आयोजकों ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की। मंच नाले के ऊपर बनाया गया और पास के ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली तार जोड़े गए।
मंच के कारण पैदल चलने वालों का मार्ग भी बंद हो गया। स्थानीय धर्मसेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सुरक्षा उपायों की अनदेखी और मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के कारण विवाद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने गरबा बंद करने की मांग की और हंगामे की स्थिति बन गई। इसके बाद आयोजक गरबा बंद कर मौके से भाग गए।
वसूला शुल्क
आयोजन के लिए प्रतिभागियों से 400 से 1800 रुपये तक शुल्क वसूला गया। मेकओवर नाम की संस्था ने दद्दा परिसर के सामने मंच लगाया, लेकिन आवश्यक अनुमति और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। शाम को हल्की बारिश और नाले की व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और खराब हो गई। मंच बनाने के दौरान नाले के फर्श को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले साल भी नाले के ऊपर अवैध तरीके से गरबा किया गया था।
बिजली सीधे खंभे से जोड़ने के कारण रात में तीन-चार बार बिजली ट्रिप हुई। आसपास के घरों में बिजली चली गई और घरेलू उपकरण शॉर्ट हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी को कई बार सूचना दी, लेकिन कर्मियों ने अगले दिन जांच करने की बात कही। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और धर्मसेना के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
एफआईआर दर्ज
विजय नगर निवासी स्वपनिता चौकसे, जो अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, ने प्रदर्शनकारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर मदन महल पुलिस ने हिंदू धर्म सेना के प्रदेश संयोजक अर्पित सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोप-प्रत्यारोप की परिस्थितियों की समीक्षा कर रही है।
