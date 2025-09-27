जबलपुर में गरबा को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर के राइट टाउन में गुरुवार रात को नान मोटराइज्ड ट्रैक (एनएमटी) पर एक निजी संस्था ने गरबा का आयोजन किया। बरगी हिल्स में पहले हुई बच्चों की करंट से मौत के बावजूद, यहां आयोजकों ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की। मंच नाले के ऊपर बनाया गया और पास के ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली तार जोड़े गए।

मंच के कारण पैदल चलने वालों का मार्ग भी बंद हो गया। स्थानीय धर्मसेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सुरक्षा उपायों की अनदेखी और मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के कारण विवाद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने गरबा बंद करने की मांग की और हंगामे की स्थिति बन गई। इसके बाद आयोजक गरबा बंद कर मौके से भाग गए।