इंदौर में बंजारा समाज ने रैली निकालकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की उठाई मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर के बंजारा समाज के सैकड़ों लोग महात्मा गांधी जयंती पर शुक्रवार को लालबाग में एकत्र हुए। इस अवसर पर निकाली गई रैली में समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में शामिल करने सहित विभिन्न मांगें उठाई गईं। सुबह से एकजुट होने का सिलसिला दोपहर में रैली के रूप में बदला। भारत माता और संत सेवालाल के जयघोष लगाते हुए समाजजन कलेक्ट्रेट पहुंचे।

यहां मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समाजजन शाम करीब चार बजे तक प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। दोपहर 12 बजे समाज के संत श्रीजी महाराज धर्माधिकारी के पहुंचने के बाद समाजजन ने अपनी मांगों और समस्याओं को उनके सामने रखा। समाज के नेमीचंद नायक, मामराज पवार, भीम राठौर ने बताया कि समाज को वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।