इंदौर में बैंक खाता यश के नाम, चला रहा था जतिन, 10 राज्यों की साइबर ठगी से जुड़े तार, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन मैट्रिक्स में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बैंक ऑफ इंडिया, विजय नगर शाखा का खाता फोटोग्राफर यश शर्मा, निवासी धर्मपुरी के नाम पर था, लेकिन उसका संचालन निजी कंपनी कर्मचारी जतिन चंदेल, निवासी न्यू गौरी नगर द्वारा किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इस खाते का इस्तेमाल मल्टी-स्टेट साइबर फ्राड में हुआ।

क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, I4सी, एनसीआरपी और साइबर क्राइम पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर खाते की जांच शुरू की। बैंक से जानकारी लेने पर खाता यश शर्मा के नाम पर मिला। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जतिन द्वारा खाते के संचालन की बात सामने आने का दावा किया।