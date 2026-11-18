नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कार की किस्त बकाया होने पर बैंक मैनेजर ने रिकवरी एजेंट भेज दिए। युवक को बुलाया और बैंक में ही बंधक बना लिया। टीआई ने कॉल लगाया तो मैनेजर बहस करने लगा। पुलिस ने उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। घटना एमजी रोड थाना अंतर्गत देवी अहिल्या मार्ग (जेल रोड) स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है।

एक किस्त भरने की बात कहने पर की अभद्रता विनायक रेसीडेंसी नानक नगर (भोलाराम उस्ताद मार्ग) निवासी प्रतीक पुत्र मनोज निहाले ने बैंक मैनेजर जीवन वाघमारे के खिलाफ रिपोर्ट की है। टीआई विजय सिंह सिसोदिया के अनुसार प्रतीक ने बैंक से कार पर करीब दस लाख रुपये का लोन लिया था। उसकी तीन किस्तें बकाया हो गई थीं। आरोप है कि मैनेजर ने महिलाओं को रिकवरी के लिए प्रतीक के घर भेज दिया। उस पर रुपयों के लिए दबाव बनाया गया।