इंदौर में रियल एस्टेट के बड़े व्यापारी और कॉलोनाइजर बंटी नागर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी बंटी उर्फ संदीप नागर ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव साकेत नगर स्थित द मार्क बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बने आफिस में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल मच गई। बंटी नागर के सांवेर रोड और बायपास सहित कई क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। पलासिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

एसीपी नीति दंडोतिया के अनुसार गुलमोहर कालोनी निवासी 56 वर्षीय संदीप उर्फ बंटी पुत्र मनोहर नागर दोपहर में अपने बेटे ऋषित नागर से उसके आफिस की चाबी लेकर वहां गए थे। ऋषित का आफिस भी उसी बिल्डिंग में है और वह मल्टी निर्माण के कारोबार से जुड़ा है। शाम करीब चार बजे तक बंटी का फोन नहीं उठा तो ऋषित को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने तलाश शुरू की।