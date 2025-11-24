इंदौर में कारीगर एक करोड़ का सोना लेकर फरार तो पांच रानी हार बनवाने के नाम पर ज्वेलर से 50 लाख के आभूषणों की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सराफा से एक करोड़ रुपये कीमती सोने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ज्वेलर्स ने सात बंगाली कारीगरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं।

कारीगर और ज्वेलर्स सोने की बीसी डालते हैं कारीगर और ज्वेलर्स सोने की बीसी डालते हैं। आरोपितों ने बीसी फंड का सोना एकत्र किया और रातोंरात फरार हो गए। ओम विहार कॉलोनी निवासी गणेश पुत्र निताई ने शिकायत में बताय है कि वो सराफा में गणेश ज्वेलर्स के नाम से सोने के आभूषण बनाते हैं।

बंगाली कारीगर सोंटू मांझी, माणिक सामांता, कार्तिक भाई, अनिल भाई, सुदीप मोंडोल, तपोस मोंडोल, तापस मान्ना, पोलास भाई, प्रसातो घोराई, विजेंद्र मोईती, विभाष घोराई द्वारा सोने का बीसी फंड चलाया गया था। फंड से एकत्र सोने को 12 महीने के लिए आभूषण बनाने के लिए देते हैं। आरोपितों ने सोना आभूषण बनाने के लिए लिया था आरोप है कि आरोपित सोमीर भाईती, उत्तम खोमराई, कार्तिक, साईफूल, निसित, हिदायत, दिलीप सोनी करीब 900 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। आरोपितों ने सोना आभूषण बनाने के लिए लिया था। गणेश के मुताबिक आरोपित रात में दुकान बंद कर गायब हुए हैं। अचानक गायब होने से सराफा में हड़कंप मच गया। फोन करने पर आरोपितों में से एक ने बताय कि मुंबई आ गए हैं। इसके बाद इंदौर आने से इन्कार कर दिया।