इंदौर में कारीगर एक करोड़ का सोना लेकर फरार तो पांच रानी हार बनवाने के नाम पर ज्वेलर से 50 लाख के आभूषणों की ठगी
इंदौर में दो ज्वेलर्स के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक मामले में सराफा से सात बंगाली कारीगर एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गए, तो वहीं दूसरे मामले में भंवरकुआं थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय गैंग ने ज्वेलर से 50 लाख के आभूषणों की ठगी कर ली।
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:14:01 AM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:15:24 AM (IST)
इंदौर में बंगाली कारीगर एक करोड़ का सोना लेकर फरार हो गए।
- आभूषण बनाने वाले ज्वेलर्स ने बीसी फंड से सोना जोड़ा।
- आरोपित रातोंरात दुकान बंद कर हो गए गायब।
- धोखाधड़ी के दूसरे मामले में तीन गिरफ्तार।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सराफा से एक करोड़ रुपये कीमती सोने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ज्वेलर्स ने सात बंगाली कारीगरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं।
कारीगर और ज्वेलर्स सोने की बीसी डालते हैं
कारीगर और ज्वेलर्स सोने की बीसी डालते हैं। आरोपितों ने बीसी फंड का सोना एकत्र किया और रातोंरात फरार हो गए। ओम विहार कॉलोनी निवासी गणेश पुत्र निताई ने शिकायत में बताय है कि वो सराफा में गणेश ज्वेलर्स के नाम से सोने के आभूषण बनाते हैं।
बंगाली कारीगर सोंटू मांझी, माणिक सामांता, कार्तिक भाई, अनिल भाई, सुदीप मोंडोल, तपोस मोंडोल, तापस मान्ना, पोलास भाई, प्रसातो घोराई, विजेंद्र मोईती, विभाष घोराई द्वारा सोने का बीसी फंड चलाया गया था। फंड से एकत्र सोने को 12 महीने के लिए आभूषण बनाने के लिए देते हैं।
आरोपितों ने सोना आभूषण बनाने के लिए लिया था
आरोप है कि आरोपित सोमीर भाईती, उत्तम खोमराई, कार्तिक, साईफूल, निसित, हिदायत, दिलीप सोनी करीब 900 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। आरोपितों ने सोना आभूषण बनाने के लिए लिया था। गणेश के मुताबिक आरोपित रात में दुकान बंद कर गायब हुए हैं। अचानक गायब होने से सराफा में हड़कंप मच गया। फोन करने पर आरोपितों में से एक ने बताय कि मुंबई आ गए हैं। इसके बाद इंदौर आने से इन्कार कर दिया।
भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ज्वेलर से 50 लाख के आभूषणों की ठगी
उधर, भंवरकुआं थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय गैंग ने ज्वेलर से 50 लाख के आभूषणों की ठगी कर ली। इस गैंग के तीन सदस्यों को जोधपुर और ऋषिकेश से पकड़ा गया है। लाखों रुपये का सोना बरामद कर लिया गया है। टीआइ राजकुमार यादव के अनुसार ठगी पल्हर नगर (एयरपोर्ट रोड) निवासी आसित हाजरा के साथ हुई है। आसित सोना-चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है।
पांच रानी हार बनवाने की बात कह की ठगी
आसिन ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने मोबाइल से संपर्क कर कहा कि उसे पांच रानी हार बनवाने हैं। वह ठोस सोना देकर रानी हार ले लेगा। उसने एक व्यक्ति को रिश्तेदार बनाकर भेजा और पांच रानी हार और पांच जोड़ कान में पहनने वाले झाले ले लिए।
टीआइ के मुताबिक आरोपित ने आसित को सपना-संगीता स्थित सचिन अपार्टमेंट बुलाया था। उसने नीचे ही आसित से बात की और हार लेकर सोने के बिस्कुट दे दिए। उसने घर जाकर बिस्कुट देखे तो नकली निकले। उन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर सबसे पहले संजय नामक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने जोधपुर (राजस्थान) के गिरोह की जानकारी दी। टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जोधपुर और ऋषिकेश में दबिश दी।