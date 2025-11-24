इंदौर में बेहतर यातायात का रोडमैप होगा तैयार , तीन इमली चौराहे से लोहा मंडी तक हटाए जाएंगे अतिक्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन इमली चौराहा से लेकर अग्रसेन चौराहा और लोहा मंडी तक रोज भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात पर भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर सुचारु यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर रविवार को रेसिडेंसी कोठी में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन इमली चौराहा से लेकर लोहा मंडी तक बेहतर यातायात प्लान तैयार किया जाए। साथ ही इस क्षेत्र के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए।
लोहा मंडी में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों के कार्यालय संचालित होते हैं, जहां से प्रतिदिन करीब एक हजार कमर्शियल वाहनों का आवागमन होता है। इन वाहनों का दबाव तीन इमली चौराहा से लेकर अग्रसेन चौराहा तक बना रहता है, जिसके कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने यातायात विभाग, नगर निगम, आईडीए और व्यापारियों के साथ बैठक की।
बैठक में बताया गया कि पालदा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, तीन इमली में ट्रैवल्स कार्यालय और अग्रसेन चौराहे के आगे छावनी अनाज मंडी के कारण भी यातायात प्रभावित होता है। मार्ग के कई हिस्सों पर फैले अतिक्रमण भी अवरोध का बड़ा कारण हैं। बैठक में आईडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर रोशन राय, ट्रैफिक डीसीपी आनंद कलादगी, एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौल सहित लोहा व्यापारी एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मौजूद रहे।
नए स्थान पर हुई चर्चा
बैठक में ट्रांसपोर्टरों को नया स्थान उपलब्ध कराने पर भी मंथन हुआ। देवास नाका के आगे एमआर-12 के पास स्थान देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि देवास नाका में पहले से ही बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। इसलिए लोहा मंडी के ट्रांसपोर्टरों को नेमावर रोड पर स्थान दिया जाए, ताकि मध्य और पश्चिम क्षेत्र का व्यापार प्रभावित न हो।
यलो लाइन डालने का सुझाव
लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि तीन इमली से लोहा मंडी तक यलो लाइन डालने का सुझाव दिया गया है, ताकि भारी वाहन नियम का पालन कर सकें। कलेक्टर वर्मा ने लोहा व्यापारियों को निर्देशित किया कि जिन्हें दुकानें आवंटित हो चुकी हैं, वे अपना व्यापार देवास नाका क्षेत्र से संचालित करें। ट्रक, आयशर और लोडिंग वाहनों को सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
