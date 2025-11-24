इंदौर में बेहतर यातायात का रोडमैप होगा तैयार , तीन इमली चौराहे से लोहा मंडी तक हटाए जाएंगे अतिक्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन इमली चौराहा से लेकर अग्रसेन चौराहा और लोहा मंडी तक रोज भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात पर भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर सुचारु यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर रविवार को रेसिडेंसी कोठी में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन इमली चौराहा से लेकर लोहा मंडी तक बेहतर यातायात प्लान तैयार किया जाए। साथ ही इस क्षेत्र के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए।

लोहा मंडी में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों के कार्यालय संचालित होते हैं, जहां से प्रतिदिन करीब एक हजार कमर्शियल वाहनों का आवागमन होता है। इन वाहनों का दबाव तीन इमली चौराहा से लेकर अग्रसेन चौराहा तक बना रहता है, जिसके कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने यातायात विभाग, नगर निगम, आईडीए और व्यापारियों के साथ बैठक की।