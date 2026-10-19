यात्री की तबीयत बिगड़ने से बेंगलुरु से आ रही फ्लाइट हैदराबाद हुई डायवर्ट, दो घंटे देरी से इंदौर पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बेंगलुरु से इंदौर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की 6ई 959 फ्लाइट में सोमवार सुबह उस समय मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई, जब उड़ान के दौरान एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए पायलट ने विमान को इंदौर ले जाने के बजाय हैदराबाद की ओर डायवर्ट करने का निर्णय लिया।

विमान सुबह 8:41 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। इस घटना के कारण विमान के इंदौर पहुंचने में करीब दो घंटे की देरी से इंदौर पहुंचा। विमान 7.38 पर इंदौर आता है, डायवर्ट होने से यह विमान सुबह 9.25 बजे इंदौर पहुंचा।