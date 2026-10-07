Indore Airport Flights: विंटर सीजन में बदलेगा इंदौर एयरपोर्ट की एक दर्जन फ्लाइट्स का टाइम

प्रेम जाट, नईदुनिया, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से आने वाले विंटर सीजन में अहमदाबाद के लिए तीसरी सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। यह उड़ान अहमदाबाद से दोपहर में इंदौर आएगी और शाम को अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। वर्तमान में अहमदाबाद के लिए दो सीधी उड़ानें सुबह और रात में संचालित हैं। 25 अक्टूबर से शाम की सीधी उड़ान भी यात्रियों को मिलेगी। साथ ही करीब एक दर्जन उड़ानों के समय में भी विंटर सीजन से बदलाव होगा।

देशभर के एयरपोर्टों पर हर साल अक्टूबर में लागू होने वाले विंटर सीजन के साथ उड़ानों का शेड्यूल बदलता है। इसमें वर्तमान उड़ानों के समय में बदलाव के साथ कई नई उड़ानें भी शुरू होती हैं। विंटर सीजन में 25 अक्टूबर से इंदौर एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। 6ई 7171 उड़ान अहमदाबाद से सुबह 11.05 बजे रवाना होकर दोपहर 12.05 बजे इंदौर आएगी।