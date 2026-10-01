इंदौर के भागीरथपुरा कांड की रिपोर्ट में खुलासा, अधिकारी समय पर जाग जाते तो बच जाती 36 जानें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड एक दिन की चूक का नतीजा नहीं है, बल्कि यह सालों से चली आ रही लापरवाही का परिणाम है। नगर निगम के अधिकारी समय रहते जाग जाते तो दूषित पानी से 36 मौतें नहीं होतीं। हाई कोर्ट के आदेश पर गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट में सीवरेज और पेयजल नेटवर्क की गलत प्लानिंग, कमजोर निगरानी, खराब रखरखाव, शिकायतों पर कार्रवाई न करने और पाइप बदलने में हुई लंबी टेंडर प्रक्रिया को हादसे का कारण बताया है।

आयोग ने 18 अगस्त 2026 को रिपोर्ट तीन सीलबंद लिफाफों में हाई कोर्ट पटल पर रख दी थी। कोर्ट के आदेश पर बुधवार 30 सितंबर को इसे हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड किया गया। आयोग ने पानी की गुणवत्ता, पाइप लाइन की स्थिति, दूषित पानी को लेकर हुई शिकायतों, अस्पताल रिकॉर्ड, मौतों की वजह, अधिकारियों के बयान, टेंडर प्रक्रिया इत्यादि को अपनी जांच के दायरे में रखा था।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह की शुरुआत में ही भागीरथपुरा में उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीज सामने आने लगे थे। लोग बदबूदार, काले और गंदे पानी की शिकायतें लगातार कर रहे थे। पार्षद कमल वाघेला ने भी अधिकारियों को शिकायतों की जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तीन जनवरी 2026 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी के 52 नमूने लिए थे। इनमें 50 टोटल कोलीफार्म पाजिटिव और 40 में ई-कोलाई मिला। कोलीफार्म 1.8 से 430 और ई-कोलाई 1.8 से 26 तक मिला, जबकि पीने के पानी में ये दोनों होना ही नहीं चाहिए। 29 दिसंबर से छह फरवरी के बीच लिए 24 नमूनों में से 18 असंतोषजनक मिले थे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जांच में 24 में से 19 नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए। इससे भी गंभीर बात यह कि 2025 में नगर निगम द्वारा जांचे गए 73 नमूनों में 54 मानकों से बाहर थे और 39 में फीकल कोलीफार्म मिला था।

दूषित पानी की वजह से 22 लोगों की मौत की बात स्वीकारी भागीरथपुरा कांड में 36 लोगों की मौत हुई थी। अस्पताल रिकॉर्ड के आधार पर आयोग ने इनमें से 22 लोगों की मौतें दूषित पानी (महामारी) की वजह से होना पाई है। शेष के बारे में मौत की वजह अस्पष्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, भागीरथपुरा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के रिकॉर्ड में 38 बच्चों के भर्ती होने का उल्लेख है। इनमें तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन और तीव्र दस्त का निदान किया गया। वहीं एमजीएम मेडिकल कालेज के रिकार्ड के अनुसार 43 मरीज भर्ती हुए और बाद में गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित पाए गए। आयोग के समक्ष चिकित्सकों ने भी बताया कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में एक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे और बड़ी संख्या में मरीज गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित थे। मेडिकल रिकॉर्ड और उपलब्ध जांचों में ई-कोलाई सहित अन्य रोगजनक बैक्टीरिया की मौजूदगी का उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूषित पानी के सेवन से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने की संभावना चिकित्सकीय और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुष्ट होती है। सीवर और पानी की लाइन की जुगलबंदी आई सामने जांच में यह बात भी सामने आई है कि भागीरथपुरा में कई जगह सीवर और पेयजल लाइनें समांतर, क्रास और ओवरलैप थीं। कुछ जगह सीवर लाइन पेयजल पाइप के ऊपर थी। रिपोर्ट में सीपीएचईईओ मानकों के संदर्भ में दोनों प्रणालियों के बीच दस मीटर दूरी और सीवर लाइन को पेयजल लाइन के नीचे रखने की बात सामने आई, लेकिन मौके पर इसका पालन नहीं हुआ।