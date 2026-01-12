'सकरी गलियों में फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है, तो निगम क्यों नहीं...?', इंदौर दूषित पानी कांड पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़े मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह याचिका भागीरथपुरा में लंबे समय से चल रही पेयजल समस्या और दूषित पानी कांड को लेकर दायर की गई है।

गलियों तक नहीं पहुंच रहा पानी: याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में आज भी कई गलियों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है, लेकिन क्षेत्र की गलियां इतनी सकरी हैं कि टैंकर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

निगम की दलील पर उठे सवाल याचिकाकर्ता ने निगम की इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संकरी गलियों में पानी पहुंचा सकती हैं, तो फिर नगर निगम पानी के टैंकर वहां क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। इस तर्क को सुनकर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। पहले से लंबित हैं अन्य याचिकाएं हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बताया कि भागीरथपुरा दूषित पानी कांड से संबंधित कुछ अन्य जनहित याचिकाएं पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन याचिकाओं पर 15 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका को भी उन्हीं मामलों के साथ सुना जाएगा।