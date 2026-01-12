मेरी खबरें
    'सकरी गलियों में फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है, तो निगम क्यों नहीं...?', इंदौर दूषित पानी कांड पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 08:16:26 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 08:18:28 PM (IST)
    भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर हाई कोर्ट में सुनवाई। फाइल फोटो

    1. HC में गलियों तक पानी नहीं पहुंचने का मुद्दा उठा
    2. निगम की टैंकर व्यवस्था पर हाई कोर्ट में सवाल
    3. अन्य याचिकाओं के साथ 15 जनवरी को सुनवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़े मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह याचिका भागीरथपुरा में लंबे समय से चल रही पेयजल समस्या और दूषित पानी कांड को लेकर दायर की गई है।

    गलियों तक नहीं पहुंच रहा पानी: याचिकाकर्ता

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में आज भी कई गलियों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है, लेकिन क्षेत्र की गलियां इतनी सकरी हैं कि टैंकर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।


    निगम की दलील पर उठे सवाल

    याचिकाकर्ता ने निगम की इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संकरी गलियों में पानी पहुंचा सकती हैं, तो फिर नगर निगम पानी के टैंकर वहां क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। इस तर्क को सुनकर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया।

    पहले से लंबित हैं अन्य याचिकाएं

    हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बताया कि भागीरथपुरा दूषित पानी कांड से संबंधित कुछ अन्य जनहित याचिकाएं पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन याचिकाओं पर 15 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका को भी उन्हीं मामलों के साथ सुना जाएगा।

    15 जनवरी को संयुक्त सुनवाई

    कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब इस जनहित याचिका पर भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 15 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ लेकर मामले की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

    एडवोकेट्स ने दायर की जनहित याचिका

    यह जनहित याचिका एडवोकेट मोहनसिंह चंदेल और एडवोकेट केके गुप्ता द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और पीने के लिए शुद्ध पानी तक उपलब्ध नहीं है।

    गलियों तक पानी पहुंचाने के आदेश की मांग

    याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि नगर निगम को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए क्षेत्र की गलियों तक नियमित और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

    दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग

    इसके साथ ही याचिका में भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लापरवाही के कारण लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हुआ है।

