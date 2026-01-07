सिर्फ भागीरथपुरा नहीं, पॉश टाउनशिप भी खतरे में... शालीमार के पानी में कोलिफार्म बैक्टीरिया, 100 से ज्यादा लोग बीमार

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल में पाया गया कोलिफार्म बैक्टीरिया का खतरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले वर्ष फरवरी माह में शहर की पॉश शालीमार टाउनशिप को सप्लाई होने वाले नर्मदा के पानी में भी इसी बैक्टीरिया की उपस्थिति सामने आई थी। उसी समय टाउनशिप में 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। जांच में बैक्टीरिया मिलने पर रहवासी संघ ने पानी की टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डलवाया था। नर्मदा के पेयजल को लेकर यहां के रहवासी काफी सतर्क हैं और निर्धारित अंतराल पर पानी की जांच करवाते हैं।

बैक्टीरिया काउंट मानक से हजार गुना ज्यादा हाल ही में सितंबर में रहवासी संघ द्वारा करवाई गई जांच में टोटल कोलिफार्म बैक्टीरिया तो नहीं पाया गया, लेकिन इसमें टोटल बैक्टीरिया काउंट, जो पेयजल में 10 से कम होना चाहिए, वह एक हजार गुना ज्यादा पाया गया। इससे स्पष्ट है कि नगर निगम सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, शहर के कई इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। शालीमार टाउनशिप में करीब एक हजार परिवार रहते हैं और यहां की सोसायटी द्वारा नगर निगम को नर्मदा पेयजल के प्रतिमाह करीब साढ़े चार लाख रुपये के जलकर का भुगतान भी किया जाता है।