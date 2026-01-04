'जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं था', पिता कैलाश विजयवर्गीय के बाद उनके बेटे आकाश के बिगड़े बोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा मामले को लेकर विवादित बयान दिया है। आकाश पूर्व विधायक हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा था ही नहीं। अगर गंदा होता तो लोग इसे पीते ही नहीं। भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से लगातार हो रही मौतों के बाद आकाश विजयवर्गीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे।

आकाश का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल मीडिया ने जब उनसे वक्तव्य देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से वक्तव्य नहीं दे रहा, लेकिन आपने ले लिया। पूरे शहर में ड्रेनेज और नर्मदा साथ-साथ चलती है। कभी ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती है तो गंदा पानी आता है। भागीरथपुरा में दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया है। आकाश विजयवर्गीय के इस वक्तव्य को लेकर इंटरनेट मीडिया पर जमकर चर्चा चल रही है। लोग इसे लापरवाही भरा वक्तव्य बता रहे हैं।