मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं था', पिता कैलाश विजयवर्गीय के बाद उनके बेटे आकाश के बिगड़े बोल

    Indore water contamination: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा मामले को लेकर विवादित बयान दिया है। भ ...और पढ़ें

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:34:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:37:46 PM (IST)
    'जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं था', पिता कैलाश विजयवर्गीय के बाद उनके बेटे आकाश के बिगड़े बोल
    पिता कैलाश विजयवर्गीय के बाद उनके बेटे आकाश के बिगड़े बोल

    HighLights

    1. पिता कैलाश विजयवर्गीय के बाद उनके बेटे आकाश के बिगड़े बोल
    2. जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा नहीं था- आकाश
    3. कई मौतों के बाद आकाश भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा मामले को लेकर विवादित बयान दिया है। आकाश पूर्व विधायक हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरा का पानी गंदा था ही नहीं। अगर गंदा होता तो लोग इसे पीते ही नहीं। भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से लगातार हो रही मौतों के बाद आकाश विजयवर्गीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे।

    आकाश का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

    मीडिया ने जब उनसे वक्तव्य देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से वक्तव्य नहीं दे रहा, लेकिन आपने ले लिया। पूरे शहर में ड्रेनेज और नर्मदा साथ-साथ चलती है। कभी ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती है तो गंदा पानी आता है। भागीरथपुरा में दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया है। आकाश विजयवर्गीय के इस वक्तव्य को लेकर इंटरनेट मीडिया पर जमकर चर्चा चल रही है। लोग इसे लापरवाही भरा वक्तव्य बता रहे हैं।


    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल से बुढ़ापे का सहारा छिनने पर भड़के पिता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लौटाया उल्टे पैर, नहीं लिया 2 लाख का चेक

    उनका कहना है कि आकाश विजयवर्गीय पूर्व विधायक हैं। उन्हें ऐसे वक्तव्य से बचना चाहिए था। गौरतलब है कि भागीरथपुरा हादसे के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल से आक्रोशित होकर केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपशब्द इस्तेमाल किए थे।

    आकाश ने मांगी माफी

    उनका यह बयान पूरे देश में चर्चा में रहा। हालांकि बाद में उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर अपने वक्तव्य के लिए माफी भी मांग ली थी। भाजपा संगठन भी जनप्रतिनिधियों के इस तरह के वक्तव्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। शनिवार को ही कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली भी गए थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.