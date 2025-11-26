MP के 1.52 लाख किसानों के खाते में आज आएगी भावांतर योजना की राशि

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश सरकार भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी कर रही है। योजना के तहत बुधवार को गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के खाते में भावांतर योजना की राशि जारी करेंगे।प्रदेश के 1.52 लाख किसानों को 253 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करेंगे।

दस हजार से अधिक किसान मौजूद रहेंगे गौतमपुरा में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने मंगलवार को वर्चुअली बैठक लेकर तैयारियों के निर्देश दिए थे। बुधवार को इस कार्यक्रम में दस हजार से अधिक किसान मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री किसानों के खाते में राशि हस्तांरित करेंगे।