Diwali से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा, पढ़ें पूरी खबर

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 06:42:11 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 06:42:11 AM (IST)
    दिवाली से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात

    1. दिवाली से पहले लाड़ला बहनों को बड़ी सौगात
    2. मध्य प्रदेश सरकार ने अगल महीने से राशि बढ़ाया है

    डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक क्लिक से प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि भाई दूज पर विशेष उपहार के रूप में प्रत्येक बहन के खाते में अतिरिक्त 250 रुपये भेजे जाएंगे। वहीं अगले माह से योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के चेहरों की मुस्कान देखकर लगता है जैसे दीपावली पहले ही मन गई हो। जनता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है और इसी भरोसे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहनों के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस इस योजना को बंद करने की बात करती थी, लेकिन हम इसे और मजबूत कर रहे हैं।


    किसे नहीं मिलेगी अक्टूबर की किस्त?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं की समग्र आईडी (Samagra ID) डिलीट हो गई है, जिसके चलते उनके खाते में अक्टूबर की राशि नहीं पहुंची। सतना और सिंगरौली जिलों में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए हैं।

    इसके अलावा योजना के नियमों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जिनके आधार कार्ड या समग्र पोर्टल पर दर्ज आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें इस माह की किस्त नहीं मिलेगी। जनवरी 2025 में भी कई महिलाएं इसी कारण योजना से बाहर हुई थीं।

    अगली किस्त कैसे मिलेगी?

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं की समग्र आईडी या e-KYC अपडेट नहीं है, वे इसे जल्द ठीक करवा लें। जानकारी अपडेट होने के बाद अगली किस्त से उन्हें फिर से योजना का लाभ मिलेगा। नवंबर में दीपावली के बाद बढ़ी हुई 1500 रुपये की किस्त लाखों लाड़ली बहनों के लिए बड़ी राहत और खुशी लेकर आने वाली है।

