Diwali से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी घोषणा, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक क्लिक से प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि भाई दूज पर विशेष उपहार के रूप में प्रत्येक बहन के खाते में अतिरिक्त 250 रुपये भेजे जाएंगे। वहीं अगले माह से योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के चेहरों की मुस्कान देखकर लगता है जैसे दीपावली पहले ही मन गई हो। जनता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है और इसी भरोसे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहनों के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस इस योजना को बंद करने की बात करती थी, लेकिन हम इसे और मजबूत कर रहे हैं।